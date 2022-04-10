新冠疫情｜多53患者公院離世　第五波累計8557死 (16:50)

昨日（9日）離世的病人中，31人無接種新冠疫苗，9人已打一針，12人打了兩針，1人打了3針；50人是65歲以上的長者。另因數據滯後，劉家獻公布於3月9日、3月19日及4月8日共有12名病人離世，年齡由31歲至93歲。

昨日（9日）較年輕死者資料︰

‧62歲男子，安老院舍院友，有直腸惡化腫瘤，擴散至腦部及胃，3月13日快測陽性，3月15日出現氣喘、咳、有痰及血氧含量跌，被送入急症室，其深喉唾液樣本顯示對新冠病毒呈陽性，CT值17；留院期間獲處方抗病毒藥，包括瑞德西韋，患者情況其後好轉，氣喘及咳減少；3月30日轉往佛教醫院接受紓緩治療，惟其晚期腫瘤情況一直轉差，至昨日離世。

滯後呈後年輕死者資料︰

‧31歲男子，去年8月打第二針復必泰疫苗，去年10月中因發燒及胸口不適往私家醫院求醫，心電圖不正常。患者10月16日有輕微發燒及胸口痛，10月17日轉介入公立醫院，當時心電圖不正常，在醫院做核酸測試陰性，診斷患心包心肌炎，服消炎藥後好轉，於10月20日出院。至本年3月9日他在家暈倒，一度出現抽搐，家人召救護車，患者當時無心跳及呼吸，醫護人員為其進行心肺復蘇法，抵達醫院後仍無心跳及呼吸，需插喉，經搶救後不治。他在急症室曾做快速測試，結果陰性。法醫抽取其組織化驗，顯示新冠陽性，CT值超過30。

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