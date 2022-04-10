海關檢獲逾4億元冰毒　為歷來最大宗 (13:20)

海關於3月18日在香港國際機場截獲3部由墨西哥空運抵港、報稱變壓器的貨物。因變壓器X光影像異常，海關其後聯絡消防協助，利用重型工具將變壓器切割，在暗格合共檢獲約447公斤液態冰毒，市值約2.6億元，拘捕一名負責收貨的44歲運輸公司男東主。

其後海關與內地海關緝私部門進行代號「雲戰‧斷流」的緝毒行動，3月24日於上水一個物流倉庫，檢獲10個由船運抵港、報稱工業用避震膠，經X光檢驗後發現內有異物，消防切割後發現內藏約253公斤冰毒，市值約1.5億元，43歲倉庫負責人被捕。

海關毒品調查科高級監督李錦榮指，販毒集團以重型工業設備將毒品偷運來港，利用重量高及結構複雜的特點掩人耳目。而販毒集團利用社交平台通訊軟件，遙距操控內地物流公司，要求把變壓器由墨西哥空運抵港，作「先存倉後處理」，利用本地物流公司儲放於粉嶺一貨倉內，其間毒販毋須現身。

李錦榮續指，估計毒品暫未流出市面，亦不涉及本地販毒集團，相信境外販毒集團將毒品藏於重型工業設備內，透過內地物流公司由墨西哥運抵香港作存倉，不排除毒品將分銷至鄰近地區。現時正聯同內地執法機構追緝涉案集團主腦。