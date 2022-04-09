新冠疫苗｜3至11歲首針接種率維持六成　劉宇隆估計14萬兒童未打針　 (19:26)

劉宇隆在商台《政經星期六》表示，近日有關接種率在6成多「企硬」，呼籲部分不相信疫苗的家長要看事實，又懇請校方積極呼籲家長讓學童接種，才有望將這個年齡群組的接種率推高至9成。

瑪嘉烈醫院兒童傳染病科顧問醫生關日華在同一節目表示，本港再多兩名染疫童康復後出現「兒童多系統發炎綜合症」，即第五波疫情共有15童出現此症。劉宇隆補充，15名患者中，有1人昨經搶救後轉回普通病房，另一人昨仍在兒童醫院深切治療部需插喉留醫。

有兒童染疫康復兩個月内出現後遺症，劉宇隆說，最擔心部分長期後遺症或在患者康復後幾年才陸續浮現，並引外國研究稱，有染疫者的大腦發育受影響、心肺功能下跌、胰臟受影響而致患糖尿病的風險增加逾4成等，形容後遺症的清單「講都講不完」，提醒市民千萬不應將新冠病毒視為普通感冒，並重申接種疫苗大大減少染疫後死亡及重症等機會。

林鄭月娥今早在疫情記者會稱，對於疫苗接種率，尤其兒童接種率的上升速度感到很失望。她解釋，一星期前，3至11歲的首針接種率已是6成，由於復活節後積極逐步恢復面授課堂，認爲情況讓人憂慮。她補充，政府已在兒童接種中心的環境增設卡通圖案，讓小朋友減低憂慮。她重申最後兒童會否接種疫苗仍是取決於其父母，呼籲家長盡快安排子女打針。