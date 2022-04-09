許智峯：高院引港區國安法　向他及妻母發財產限制令 (19:03)

許智峯在帖文上載限制令的首頁，並遮蓋了其妻母姓名。許指，有關命令是按《港區國安法》第43條實施細則附表3下的第七條發出，禁止他們處理在香港的任何財產，若違反命令，可處刑事藐視法庭罪，被判監5年或罰款港幣50萬元，或財產被檢取。

他指，該命令明確禁止他們親自或透過代理人從香港移走任何名下的財產、賣出、處理任何香港境內的財產，或將任何財產降值。該命令亦列出他們三人所有本來已被匯豐凍結的戶口及其結餘，指明命令涵蓋戶口中所有存款。許指，命令並無交代施加財產限制的理據，牽涉甚麼案件、哪條罪行等。

帖文指出，該命令有效期由本年4月6日發出起計，直至6月10日。高院訂下當日早上就該命令設不公開聆訊，聆訊法官為國安法指定法官陳慶偉，律政司屆時將向法庭申請將財產限制令無限期延展，直至法庭另發命令為止。

許智峯批評港共政權以司法打壓反對聲音，以經濟手段滋擾及威嚇異見者，與國家安全無關，手法卑劣，予以譴責。他和家人早於離港後出售所有在港物業，並將所有財產轉移外地，是次財產限制令形同虛設，對他們並沒有實質影響。

他又指，其妻母均為家庭主婦，從未參與政治或公共事務，更枉論與國安法扯上任何關係，形容今次是「國安法權力無制約下的野蠻株連行為，手法可恥」，呼籲香港及國際社會關注事件。