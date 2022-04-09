特首選舉｜李家超競選辦名單曝光　譚耀宗任主任　16副主任包括譚志源陳清霞 (17:37)

譚耀宗連日來已現身灣仔中環廣場，為李家超籌備選舉工作，以及爭取提名。16名副主任包括譚志源、陳清霞、莫樹聯、蔡黃玲玲、鄧飛、盧永雄、黃永光、龔永德、陳勇、楊德斌、梁宏正、李民斌、霍啓剛、黃英豪、黃元山、吳文華。其中教聯會鄧飛、新社聯陳勇、體演文出界霍啓剛、團結基金黃元山及進出口界黃英豪，身兼立法會議員。

其餘副主任當中，蔡黃玲玲是中國僑聯常委；莫樹聯是基本法委員會委員；盧永雄是資深傳媒人。立法會前秘書長吳文華及信和集團副主席黃永光，早前已知會擔任「選舉開支代理人」職務。梁宏正則是立法會主席梁君彥兒子，出任中華全國青年聯合會副主席。

特首選舉 相關報道：

李家超參選特首倡「以結果為本」施政 未回應何時考慮參選 歡迎有志者參選願辯政綱【短片】

李家超宣布參選特首 記者會回應6香港2內地媒體【附記者會答問環節短片】

林鄭月娥：資審會主席人選下周公布 有信心限期前確認特首候選人資格

京准辭職 李家超：行我將會行的路 開始收集提名 今辦網上記者會

政務司長懸空 國務院昨未公布安排