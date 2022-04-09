新冠疫情｜多53患者公院離世　第五波累計8492死 (16:42)

另因數據滯後，劉家獻公布4月7日有9名病人離世，年齡由58歲至96歲。昨日（8日）離世的病人中，有34人來自院舍，34人無接種新冠疫苗紀錄，13人打一針，5人打了兩針，1人打了3針；48人是65歲以上的長者。

兩名昨日離世較年輕死者資料：

．58歲男病人，患神經內分泌瘤，已擴散至身體不同部位，例如骨、肝及腦。他在3月24日因呼吸困難、血含氧量跌往急症室求診，其間新冠病毒檢測呈陽性，CT值16，病人隨後被送往內科病房。惟因病人身體多病，主要是神經內分泌瘤擴散，昨午離世。

．60歲男病人，患運動神經元疾病，長期臥牀，有吞嚥問題，曾患吸入性肺炎，以及患糖尿病、高血壓等。病人於4月3日快速測試測陽性及發燒入院，院方曾處方口服抗病毒藥，昨日凌晨離世。

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