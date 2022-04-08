黎智英律師：中共以法律作武器令黎沉默　促聯合國調查 (22:44)

代表黎的英國御用大律師Caoilfhionn Gallagher在聲明中表示，黎智英因為捍衛香港的新聞自由、民主和法治，正面臨一連串站不住腳（spurious）的案件，可能在獄中度過餘生。團隊向聯合國發出的緊急呼籲，詳細說明香港和內地當局，如何將針對他的法律武器化（weaponizing），以國家安全為藉口，採取一系列法律措施，目的是要令黎智英沉默，及懲罰黎智英表達自己的觀點，並同時阻止其他人表達意見。她又指，重要的權利和自由正在香港迅速消失，聯合國和國際社會需要採取緊急行動，以追究當局的責任。

聲明又引述黎智英的兒子黎崇恩，指特區政府對他的父親作出多項指控，但他認為父親的唯一罪行就是在暴政前要求民主。他又指父親面對的堆積如山的審訊，看不到盡頭。黎形容，中共將槍枝換上法槌，但在耐心等待下，法律之槌更可在無聲無息下，帶來同樣程度的傷害。他敦促聯合國特別報告員（United Nations Special Rapporteurs）調查中共透過港府其父親及其他勇敢港人的所作所為。

保安局回應指，危害國家安全的行為和活動是非常嚴重的罪行，必定依法處理。執法部門是根據證據、嚴格依照法律，以及按有關的人士或單位的行為而採取執法行動，與其政治立場、背景或職業無關，又指聲明對《港區國安法》指控毫無事實根據。