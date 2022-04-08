內地中醫專家組長仝小林倡港建中醫研究中心 (20:36)

仝小林指，政府採取積極創新的手段，如為內地醫療隊處方權及內地捐贈的多種抗疫中成藥在港使用的註冊提供豁免；另讓中醫進入收治新冠病人的「紅區」，與西醫共同組建隊伍、共同收治病人、共同值班查房、共同制定方案；又讓中央援港抗疫中醫專家與定點醫院深切治療部的西醫專家一起討論危重症病例。

仝小林表示，專家組抵港後到定點醫院、感染控制中心等地實地考察，與食衞局、衞生署和醫管局等部門有充分溝通，充分了解本港中醫藥發展及抗疫的實際情況。他指出，專家組與港府達成兩方面共識，包括推動中醫藥「三易」（即易懂、易行及易得）工作思路落地，其中「易懂」是加大宣傳和解讀力度，讓市民懂得如何正確選擇和使用中成藥；「易行」則是統一方艙、暫托中心等使用的中醫藥抗疫診療方案；「易得」為讓中醫藥資訊、藥物及服務易得。

另一共識為協助香港中醫藥界制定並盡快推出「四個方案」，包括《2019冠狀病毒病居家使用中成藥建議（試行版）》、《方艙醫院2019冠狀病毒感染中醫診療方案（試行版）》、《2019冠狀病毒病恢復期中醫康復指導建議（試行版）》、《2019冠狀病毒病中醫藥預防治療FAQ（試行版）》。