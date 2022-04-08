理大外圍暴動案年內開審　控方申合併案件審訊被拒 (17:48)

法庭今早先處理其中兩案的合併爭議。控方表示，所有文件包括不使用的文件，早已送達予辯方，故認為影響不大。辯方則稱更改審期，部分被告需要更換律師，構成不公，且合併後需要額外時間準備。高官經考慮後，拒絕控方申請。

11名被告依次為：歐陽浩明（25歲）、翟柏龍（28歲）、湛沛林（19歲）、陳思進（18歲）、陳子宏（21歲）、鄭太君（25歲）、莊正（28歲）、周嘉慧（19歲）、周諾澄（19歲）、簡澧然（24歲）及黎子欣（22歲）。此案如期於5月26日開審，料需時25日。

另一宗案件的9名被告為：陳子謙（24歲）、陳彥宏（17歲）、張穎瑜（19歲）、朱國智（27歲）、朱盛軒（25歲）、杜文曉（17歲）、高天祐（18歲）、郭曉泰（31歲）及林鳳芝（18歲）。此案則於6月6日開審，料需時25日。

控方今午則提出合併以下兩宗案件，但同樣被拒。11名被告依次為：陳建熹（18歲）、陳子健（22歲）、鄭浩麟（25歲）、鄭偉傑（23歲）、張浩然（24歲）、張元山（23歲）、周明摯（41歲）、方淦輝（23歲）、馮天程（21歲）、何焯銘（34歲）及何仲玹（22歲），案件如期於7月20日開審。

另一宗案件的10名被告則為：黃權龍（23歲）、高晞朗（18歲）、林君悅（17歲）、林子浩（31歲）、李沛翹（26歲）、馬奕熙（20歲）、彭大展（26歲）、宋博通（21歲）、鄧永明（23歲）和董浩霖（24歲），案件則於8月8日開審。