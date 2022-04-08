兩人涉發表煽動文字　男被告營運「牧師和你顛」YouTube控煽動意圖作為 (13:54)

被告依次為彭滿圓（59歲）和趙美英（67歲），兩人皆報稱無業。兩人同被控發布煽動文字罪，即於今年1月4日，在西九龍法院大樓第三庭，發表煽動文字，即具意圖引起對香港司法的憎恨、藐視或激起對其離叛；及/或使他人不守法或不服從合法命令的文字。案發當日，前支聯會副主席鄒幸彤六四煽惑集結案在指稱法庭內裁決，鄒幸彤求情後旁聽席傳出掌聲及歡呼聲。裁判官陳慧敏下令警員摘下拍掌者的資料，至少4人被逐離庭。

彭滿圓另被控於2020年11月17日至今年2月16日，在香港作出一項或多項具煽動意圖的作為，即製作、上載及廣播YouTube影片並維持一個YouTube頻道，意圖引起對香港司法的憎恨藐視或激起對其離叛、引起香港居民間的不滿或離叛、及/或慫使他人不守法或不服從合法命令。