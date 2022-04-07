李家超助選團隊陸續曝光　建制紛表態稱願提名【短片】 (18:12)

李家超的助選人馬亦陸續曝光。根據選舉事務處的「招致選舉開支授權書」，李家超今日委任三名「選舉開支代理人」，包括立法會前秘書長吳文華、港區全國政協委員陳清霞、以及信和集團副主席黃永光。三人的授權書均由全國人大常委譚耀宗簽署見證。譚耀宗早上亦曾與李家超會面。

李家超今早抵達中環廣場時，同行者亦包括被視為支持全國政協副主席梁振英的齊心基金會執行董事、網媒「圈傳媒」總社長張瑞蓮，以及鳳凰衛視前記者、現屆選舉委員會委員黃芷淵。

同時有傳媒指，譚耀宗和政制及內地事務局前局長譚志源將分別擔任李家超競選辦正副主任，其中譚志源回覆指，「全力支持李家超先生參選下任行政長官，亦樂意盡己所能協助其相關工作。」

建制大讚李家超立場堅定、開放包容

雖然李家超未正式交代報名參選特首，但多名選委已表明願意提名及支持李家超擔任特首。其中全國政協委員、新鴻基地產主席兼董事總經理郭炳聯讚揚李家超立場堅定、勇於擔當，相信李家超有能力為香港未來謀福祉，進一步帶領香港融入國家發展大局。

法律界選委劉漢銓就形容，李家超屬特首的「不二之選」，相信他可為香港解決重要問題，樂意提名他出選。劉又指國際風雲變幻，中國面對「外憂外患」，香港成為缺口，需要由堅定愛國愛港人士出任特首，認為李家超在反修例風波時堅定執法成為關鍵，同時亦是首批被制裁的特區政府官員。

被問及李家超缺乏廣泛政策經驗，劉漢銓認為關鍵在於李家超是否肯聽別人意見，指李的性格比較融和，願意聆聽意見。

中華廠商聯合會會長、工業界（二）選委史立德亦支持李家超參選，認為李家超能掌握國際形勢，有利增強本地和海內外投資者在港營商的信心，同時亦有開放和包容的一面，相信能凝聚和團結各界力量。

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