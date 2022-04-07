新冠疫情｜城大研快速通風系統達負氣壓效果　港怡率先試用 (18:09)

系統主要分為三部分，包括附有抗病毒塗層和可更換的透明膠帳篷、由聚氯乙烯（PVC）喉管製成並設有抽氣口的支架，以及內附高效能空氣微粒子過濾網的便攜式抽氣泵。研發系統的城大機械工程學系助理教授Steven Wang表示，當含抽氣口的支架與過濾抽氣泵連接，並啟動快速通風系統後，病人呼出的飛沫會被帳篷阻隔，並迅速被吸進支架喉管上的抽氣口，過濾病毒後經淨化的空氣會送回病房，系統換氣可達每小時80次，若將一套抽氣過濾系統同時連接至4張病牀，每張病牀的換氣仍可達每小時20次。

港大醫學院臨床醫學學院急症醫學系臨床副教授、港怡醫院急症科專科醫生林沛堅表示，醫院目前有兩套系統，設置在急症室的觀察病房，自2月底進行臨床試驗，至今曾應用在10名患者身上，當中8人後來證實確診。林沛堅舉例指，早前一名66歲女士因背痛、下肢無力到急症室求診，但分流時發現她發燒、有咳和氣喘等，懷疑有機會感染新冠病毒，因此將患者送去設有快速通風系統的觀察病房等候核酸檢測結果，病人後來證實確診新冠。

研究團隊指，按目前的生產經驗，一套系統通常接駁4張病床，平均需要約20萬元。林沛堅認為，改裝整間負壓病房的成本高、需時長，設置快速通風系統的成本相對較低，亦可為醫院保留彈性，當出現未能立即提供隔離設施的情況時，有關的臨時隔離設備有助保護其他病人及醫院員工免受感染風險。

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