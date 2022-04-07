楊潤雄交代學校復課初步時間表　正制訂停課指標　料不會一有個案即停課 (17:33)

楊潤雄又公布初步學校恢復半日課方案，學生暫定由復活節假期後分批返回學校上課。

學校恢復半日課堂初步時間表

復活節假期後：高小學生

5月3日：高中、初小及幼稚園其中一級學生

5月10日：初中、幼稚園另一級學生

5月16或17日：幼稚園剩餘一級學生

多名議員關注學生新冠疫苗接種率較低，楊說疫情下當局要平衡整體社區安全、學生健康和學習需要，認為上課本身屬靜態活動，相對較為安全，且學生上半日課將避免他們脫下口罩午膳，重申打針不應成為學生接受教育的先決條件。

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮就指，不期望復課後本港完全無個案，相信屆時學校亦會有學生染疫，若學校發現感染個案須盡快呈報，相信學校不會因為一宗感染個案而要停課，當局會適當評估風險，例如視乎個案數字、分布情況以及流行病學調查結果而決定學校停課與否，亦會按情況設定停課指標，亦希望學生復課後上學前接受快速測試。