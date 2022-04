李家超說,華仁的教育和訓練對他警務工作有莫大幫助和啟示。他憶述初次處理一宗持械行劫案,需決定先追捕持槍劫匪,還是處理現場傷者,最後他決斷地留下來拯救傷者,指因為生命可貴,劫匪逃去日後可再緝捕,但生命則去了不返。

李家超於訪問分享在學經歷,指有次為了要做好一份英文作文功課,不惜查閱各大字典,用很多艱澀及不常用的深字,卻被批改的英文老師魏志立神父(Rev. Fr. Harold Naylor, SJ.)稱"This is not good English, but English of a foreigner"令他如夢初醒,不再用浮誇的修飾,變得實事求是。

李家超會考成績4A,高考1A,獲港大工程學系取錄,指因家庭原因放棄入讀,投考警隊。