康文署經理非禮家傭囚36周　上訴申保釋遭拒 (16:25)

裁判官鄭念慈引述辯方求情時稱，被告巴廷明（56歲）家人撰寫的求情信，希望法庭從輕發落，上司亦力證他盡忠職守，工作表現合乎預期。

鄭官判刑時稱，同意辯方所指出，被告沒有侵犯事主的敏感私處，僅擁抱、強吻事主，侵犯時間不長，且被告重犯機會不高。惟鄭官表示，本案涉及違反誠信，事主隻身來港工作，被告乘事主在港無親無故犯案，認為需判處即時監禁，考慮本案性質嚴重，故每一項罪以12周為量刑起點，總刑期為36周。

案情透露，被告去年13次非禮其印傭，包括撫摸事主大腿，將她凌空抱起後說「先生錫你」；事主清潔浴室時，被告將雙手放在事主的腮骨，親吻其嘴唇及面頰。另事主在首次拍攝非禮片段後，曾接受被告以3000元和解。惟鄭官裁決時稱，理解她在「別無選擇」下接受和解；而她再度被拍攝非禮片段後，選擇逃離被告住所及報警，沒有敲詐和解金，可見她並非唯利是圖，沒有虛構案發經過。