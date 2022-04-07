新冠疫情｜多90患者公院離世　27歲男哮喘入院　出院始陽性逾半月後家中暈倒不治 (16:38)

昨（6日）離世兩名較年輕死者資料：

27歲男病人：有長期哮喘且曾因此入住深切治療部；3月16日至18日因哮喘病發入東區醫院，入院時快測及核酸檢測均呈陰性，留醫期間獲處方抗生素等藥物；3月18日出院時驗出陽性，CT值高達42.7（即病毒量很低、不會傳染），情況穩定獲准回家。他昨日突然在家暈倒，救護員到達時病人已經無心跳呼吸，送院時快速測試陰性，搶救後不治。他沒有接種新冠疫苗，死因有待調查。

52歲女病人：有乳癌，已擴散到身體不同部位；3月中旬第一次經快測驗出新冠陽性，5、6日後到指定診所求醫，當時有喉嚨痛和流鼻水，獲處方紓緩病徵的藥，腫瘤科醫生亦有為她調校乳癌藥物。她昨日在家不省人事，送抵急症室時已無心跳，搶救後不治。她沒有接種新冠疫苗，死因有待調查。

另外因為數據滯後，劉家獻公布4月5日有7名病人離世，年齡由72歲至100歲。

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