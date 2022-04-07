防疫服務包｜街坊排隊補領防疫服務包　有人質疑「點解話派都派唔到」 (14:48)

政府早前指出，工作人員會向到訪不遇的住戶留下通知書，市民可憑通知書到派發站領取服務包。在派發站外，有工作人員指示市民取出通知書，而未有通知書的市民需以身分證作登記。現場所見，派發過程暢順，每個市民均取一份防疫包。署理民政事務局長陳積志早上亦到派發站視察，在場義工向他講解運作及派發情況。

住在劏房的陳女士一直以為會有人上門派發，近日均在家等候，「心急呀一直等，點解冇人拎嚟嘅？」後來問保安員才知悉須自行領取，「我連嗰張紙都冇呀，係保安地下執畀我㗎。」陳女士最近因防疫物資不足不敢外出，預留物資予需要工作的丈夫，今早為取防疫包才出門。她認為等候時間不長，取得防疫包後感開心。

派發站外，另有工作人員派發額外快速測試包予已領取防疫包的市民，亦有工作人員教導市民做快速檢測，但獨居於劏房的曾婆婆學習後一臉迷惘，她坦言聽畢亦學不懂，她用舊式電話，不懂得拍照，亦不懂得上網。