新冠疫情｜科大研殺菌塗層可滅99.9%Omicron　將應用至安老院及巴士 (13:42)

科大研究團隊2020年初研發出噴灑一次持續有效3個月的殺菌塗層「MAP-1」，團隊其後改良配方，近日成功研發出有效期5年的殺菌塗層，塗層通過法國和英國獨立實驗室的有效及耐用性測試，以漂白水、火酒等液體反覆擦拭亦不影響效能。

科大化學及生物工程學系兼環境及可持續發展學部教授楊經倫解釋，舊版塗層以單一配方噴灑一次，新版則需噴3次，每次配方不同，底層消毒劑用作「打底」，中層負責維持塗層的持久性，加強粘附能力，頂層則具消毒功效，破壞病毒的刺突蛋白，令病毒沒法生存及繁殖。

科大環境及可持續發展學部客座教授關繼祖稱，塗層已經試驗證實能殺滅Omicron，團隊料即使病毒繼續變種，病毒表面的蛋白組成不會有太大變化，故塗層對之後可能出現的變種病毒仍有效。

研究團隊曾為上一代殺菌塗層推出家用版，捷和實業市場營銷總監洪思聰指，新一代塗層需以專業噴槍噴3次以達最佳效果，故今次將專注推出已噴灑塗層的產品，料未來2個月內會有已應用塗層的手機屏幕保貼推出市場，團隊亦已與國際信用卡發行商及眼鏡鏡片公司商討合作，未來1至3個月內就會為已應用舊版塗層的安老院及巴士營辦商升級，並繼續推廣至其他公共設施，包括升降機及扶手電梯等。

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