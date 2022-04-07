中學生情侶微信「裸聊」　男生認偷錄威脅性交　官考慮被告居港期判入勞教中心 (13:41)

代號C.W.K.的被告（現年17歲）承認各一項刑事恐嚇、以威脅手段及企圖以威脅手段促致他人作非法的性行為罪，另一項刑事恐嚇罪不獲起訴。辯方庭上求情時稱，被告年輕和初犯，已有真誠悔意，成績可見有進步，他打算改過重新做人。

姚官指出，本案3罪非常嚴重，若是成年被告會被判以年計監禁，但畢竟他當時只有16歲，和年紀相若的事主曾是情侶。所索取報告指出被告適宜被判入勞教中心及教導所，但基於被告的居港期限，建議前者。姚官考慮到他認罪並着重更生，接納報告建議，並希望他如求情信中所言改過自新，之後陪伴病父。

案情指出，當時均為16歲的被告與事主X自2020年1月拍拖，4月曾在微信裸聊，翌月分手。同年11月初，被告以Instagram向X傳送X裸聊的照片及片段，威脅對方復合，否則在網上發布，X曾與被告聯絡。

至同年12月，被告再利用影像威脅X性交，X受驚下答應，被告刪除了部分片段，X相信被告會刪除其餘影像。不過，被告之後再三以相同手段威脅X性交，X遂將事件告知母親及報警。