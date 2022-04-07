方仲賢擬入讀倫敦大學亞非學院　冀緩刑如期9月開學　官判囚信校方允延遲入學 (12:31)

辯方資深大律師王正宇表示，方仲賢品格良好，年紀尚輕，不希望因本案前程盡毁，亦已還押8周，獲深刻教訓，重犯機會微，認為可考慮緩刑，或與他還押時數相等的8周監禁。

游官判刑時指出，方仲賢抗拒警員的過程縱短促，但經審訊已裁斷他購買雷射筆並非用作觀星，若判罰款欠阻嚇力，考慮抗拒情況不嚴重，判囚6周；涉案雷射筆可用於傷人或釀成火警，後果嚴重，方仲賢重設手機顯然是阻撓調查。雖然案發時未進入司法程序，但已喪失部分有助調查被告動機的資料，加上他在醫院經冷靜後才重設手機，取出電話卡亦需使用工具輔助，可見他有一定程度預謀或有人協助。

游官強調，司法公正乃重要基石之一，妨礙司法公正是攻擊此基石，故以9個月為量刑起點。雖然他已退學並擬9月入讀倫敦大學亞非學院，但游官認為校方對他評價甚高，相信會容許他延期入學，不會因而判處緩刑；兩罪縱性質不相同，考慮方仲賢背景良好，酌情將刑期同期執行，判囚9個月。