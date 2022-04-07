保就業計劃不設僱員月薪上限　可用2021年第四季人數最多1000人　兼職可獲半額資助【短片】 (11:44)

當局將「剔除名單」改名為「受限名單」，除本身超市、便利店外，亦加入私家醫院、私營醫療集團、俗稱「大判」的建造業總承建商等，相關業界企業可以申請，但只能資助最多100名僱員。至於建造業分判商、被勒令停業的處所等，相關企業可為最多1000名員工申請補助。保就業計劃最新受限名單和主要資助範圍【附名單】

特首林鄭月娥在抗疫記者會表示，留意到有行業於過去兩年擴張，所以容許僱主選擇以2020年保就業計劃的僱員人數或去年第四季實際聘用人數申請補助，但由於向強積金受託人索取資料需時，提醒若僱主選擇按去年第四季實際聘用人數申請，可能會遲約4星期才收到補助。

料174萬僱員受惠 申430億撥款

林鄭月娥稱，經調整的保就業計劃估計涉及僱主數目仍為約16萬人，受惠僱員則會由130萬人提升至174萬人，連同應急款項，下周二（12日）會向立法會財務委員會申請430億元撥款。

新冠疫情專輯：bit.ly/3s7mbbY