韋彥德指辭任終院海外法官因本港政治言論自由受侵蝕　決定不涉政治壓力 (09:58)

韋彥德說:「這對我們(英國法院)的司法獨立並無損害。如果有的話,這是非常諷刺;並無這樣的事。我和官員(外相及司法大臣)達成共識。我不是被逼離香港(I wasn’t been dragged out of Hong Kong)。我覺得,考慮到我們所代表的價值,是時候到此為止了。」

對於另外5名英國卸任的法官仍留任終審法院,韋彥德強調5人身分不同且已卸任,應由他們自行決定。最高法院副院長賀知義(Patrick Hodge)則補充說,對是否留任香港終院有正反意見,一方面是關注港人自由被剝削,但同時實在地要支持港人及香港法官維持法治,不應將辭任視為批評其他持不同意見者。