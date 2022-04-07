韋彥德指辭任終院海外法官因本港政治言論自由受侵蝕　決定不涉政治壓力 (09:58)

韋彥德說：「這對我們（英國法院）的司法獨立並無損害。如果有的話，這是非常諷刺；並無這樣的事。我和官員（外相及司法大臣）達成共識。我不是被逼離香港（I wasn’t been dragged out of Hong Kong）。我覺得，考慮到我們所代表的價值，是時候到此為止了。」

對於另外5名英國卸任的法官仍留任終審法院，韋彥德強調5人身分不同且已卸任，應由他們自行決定。最高法院副院長賀知義（Patrick Hodge）則補充說，對是否留任香港終院有正反意見，一方面是關注港人自由被剝削，但同時實在地要支持港人及香港法官維持法治，不應將辭任視為批評其他持不同意見者。