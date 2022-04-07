韋彥德指辭任終院海外法官因本港政治言論自由受侵蝕　決定不涉政治壓力 (09:58)

特首林鄭月娥早前質疑，英國最高法院正副院長辭任香港終審法院非常任法官涉政治動機及政治操作，其中一名辭任法官、最高法院院長韋彥德（Robert Reed）在英國國會一個會議上回應說，辭任並無受任何政治人物的壓力，反駁類似說法屬「錯誤解讀」（mistaken reading），並透露主動要求英國外相及司法大臣開會討論。他重申，香港政治參與及言論自由持續被侵蝕，尤其去年底及今年年初更顯著惡化，留任本港終院更破壞英國最高法院的利益。特首林鄭月娥就指，政府已發聲明回應事件，不想再作補充。
韋彥德說：「這對我們（英國法院）的司法獨立並無損害。如果有的話，這是非常諷刺；並無這樣的事。我和官員（外相及司法大臣）達成共識。我不是被逼離香港（I wasn’t been dragged out of Hong Kong）。我覺得，考慮到我們所代表的價值，是時候到此為止了。」
對於另外5名英國卸任的法官仍留任終審法院，韋彥德強調5人身分不同且已卸任，應由他們自行決定。最高法院副院長賀知義（Patrick Hodge）則補充說，對是否留任香港終院有正反意見，一方面是關注港人自由被剝削，但同時實在地要支持港人及香港法官維持法治，不應將辭任視為批評其他持不同意見者。