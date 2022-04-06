禁蒙面法首案女子上訴遭駁回　官：部分理據有保留最終裁斷無異議 (19:55)

上訴人為蔡玉雲（38歲），控方案情稱，警員當天凌晨乘警車到啟田道處理堵路，人群四散期間見到一身穿黑衣、戴黑口罩、手持藍色環保袋的女子，女子持帶狀物件，並做出捆綁動作，警員觀察2至3秒後下車追截，一直追截的是上訴人；上訴方爭議，在人群四散後約2秒，一名持淺藍色物件的女子（下稱女子Y）與犯案者跑向同一方向，拘捕警員誤將上‍訴‍人當成犯案者，女子Y才是上訴人。

判辭稱，本案上訴重點是犯案者的髮型和袋，上訴方力陳警員在車上不可能觀察到環保袋上的圖案，法官同意原審裁判官所說，在車上較高處的警員是有可能觀察到袋及其圖案，即使警員辨認犯案者的髮型出現差異，但不足以令人質疑其辨認準確性，該名女子當時作出的捆綁行為足以構成非法集結。

判辭稱，上訴方表示上訴人因有哮喘而戴口罩，案中無口罩方面的專家證供，原審裁判官稱「布質口罩比外科口罩構成更大程度的呼吸妨礙」是缺乏穩固基礎，但原審裁判官有權考慮整體情況，對於他裁定上訴人的辯解並不成立，法官對此並無異議。