唐英年支持李家超參選特首　讚揚「能力經得起剛性考驗」 (18:28)

唐英年指，李家超具備三方面條件，包括長時間在政府工作，擔當紀律部隊首長和特區政府主要官員，亦屬忠誠愛國者，以及愛國愛港。

唐英年指，疫情令社會及經濟出現不明朗因素，香港需要有能力、有擔當的領導及管治團隊，凝聚共識，團結各界，與社會共同努力解決長期深層次問題。

張國鈞：全力支持李家超參選 讚應對反修例展現政治擔當

身兼行政會議成員、立法會議員的民建聯副主席張國鈞亦於社交網站上表示，欣悉李家超準備參選，支持他為香港作出更大貢獻，又指在行政會議及立法會與李家超共事，對他於反修例風波展現的政治擔當、政務司長任內推動的多項抗疫措施時的堅決果斷、團結和應變能力尤其深刻，深信李家超是新一屆特首的合適人選，並將全力支持他參選。

張國鈞指本港過去幾年出現天災人禍，令香港特區面臨回歸以來最嚴峻的挑戰和考驗，香港多方面發展停滯不前，亦暴露特區管治制度和能力的不足，期望新一屆行政長官必須政治堅定及有所擔當，能為香港定下清晰正確的發展方向，展現政治領袖能力，同時要行事果斷、團結社會、匯聚港人智慧，真正提升香港特區管治效能。

較早前，另一名特首選委、全國僑聯副主席盧文端亦認為李家超屬符合出任特首的人選。

全國政協常委林建岳博士認為，李家超長期主理社會治安事務，有豐富的警隊和政府管理經驗，任內在推動落實香港國安法、實現止暴制亂、恢復社會秩序方面，作出重要貢獻，顯示了對香港對國家高度的承擔，體現出堅強的領導意志和能力，是出任特首最合適人選。

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