假扮中聯辦官員電騙　女子遭騙6500萬元　為今年最大宗 (16:38)

深水埗警區重案組高級督察楊震宇表示，警方於4月3日接獲一宗電話騙案，40歲報稱為主婦的女事主，於去年6月接到一個自稱中聯辦官員的電話，指她涉嫌與一宗於內地發放假新冠疫苗資訊的案件有關，要求她提供保證金及個人資料作調查之用。女受害人按要求在虛假檢察院網頁中輸入銀行戶口密碼等，騙徒其後自行從該戶口轉出1900萬。

警方指，騙徒同時指示女事主自行轉帳4600萬至指定戶口，又偽造虛假商業合同，以向銀行表示與收款公司有正當生意，解釋何以有多筆大額轉帳。其間，騙徒以調查為由，聲稱要隨時聯絡女受害人，先後5次在香港與女事主當面交收手提電話，要求女事主將電話卡插至該手機，以截取其銀行帳戶一次性密碼（OTP）。警方指，騙徒行動由去年6月持續至今年3月，牽涉10多次轉款，總騙款達6500萬，直至騙徒聲稱女事主的丈夫同涉刑事案，她向丈夫提及事件始揭發疑點重重，遂於4月3日報警求助。

警方指，在今次騙案中，騙徒每日聯絡女事主報告案件進度，令她深信牽涉刑事案件。楊震宇稱，仍在調查騙徒國籍及是否涉跨境犯罪，但曾與女事主會面的4名騙徒均操普通話，相信騙徒與女事主並不認識，暫時沒有人被捕。

商業罪案調查科高級督察陸鴻基表示，今年1月共接獲102宗電話騙案，比去年同期升22.8%，涉款共4344萬，當中假冒官員及「猜猜我是誰」騙案各佔一半，提醒市民要格外留意由「+852」字頭的來電，如有懷疑，可致電「防騙易」熱線18222。