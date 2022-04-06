內地女子中環唱歌被控違「限聚令」　罪成上訴被駁回 (16:18)

38歲上訴人歐麗花，於2020年4月17日被警方票控，當時本港正實施4人限聚令。控方案情指，作為控方證人的一名女警，案發當日下午6時許於中環9號碼頭觀察到有3男2女聚集，2名女子即上訴人及楊姓歌唱班同學在唱歌跳舞，及後5人將咪箱及幾張塑膠凳等移到摩天輪附近，兩女繼續唱歌跳舞，其間與該些男子有互動，各人距離不足1.5米。

沒有律師代表的上訴人爭議，本案證據不足以支持定罪，又指控方證人曾詢問她「鄉下是哪裡」屬岐視，強調自己是守法市民，沒有犯案。

原審裁判官裁決指，上訴人指稱謹記限聚的規限，一方面指沒有留意該3名男子，但又堅稱無多於4人聚集，證供自相矛盾；上訴人稱只想與同學「唱吓歌仔」和試音響，卻從筲箕灣住所攜帶那麼多物品到中環碼頭，說法並不合理。法官在判辭中同意原審裁判官所信納的證供，認為案發時有受禁群組聚集，另有充分證據支持聚集是由上訴人組織，基於組織是次聚集並無合理辯解，裁定上訴人的定罪屬穩妥，駁回上訴。