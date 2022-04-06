特首選舉｜特首選舉或延長投票時間減聚集　葉劉淑儀籲候任辦開支「慳得就慳」 (16:25)

新民黨議員葉劉淑儀建議，候任特首辦的開支應該「慳得就慳」，避免像上屆候任特首辦花費4000多萬元租用中區甲級寫字樓的情況。曾國衞承諾，當局一定不會胡亂花費，並會從實際角度考慮候任特首辦的安排。

議員倡檢視縮短兩任特首交接期 曾國衞稱無計劃

特首選舉因疫情延後，立法會議員簡慧敏認為，政府可利用今次機會，評估日後兩任特首的交接期。新民黨議員陳家珮亦指出，根據海外經驗，為避免施政方向出現不確定性及官員積極程度下降，新舊管治班子的交接期一般較短，例如美國兩任總統的交接期約為兩個多月。

曾國衞稱，目前特首選舉訂於特首任期屆滿前95日內的首個周日舉行，目的在於讓候任特首有充足時間籌組新班子及讓中央政府任命、讓新舊班子有足夠時間進行交接工作和過渡安排，以及預留時間以解決可能出現的法律挑戰，認為特首具有重要憲制地位，訂定投票日期時應審慎起見，顧及若延後選舉日的可能性，以確保符合《基本法》特首5年任期的規定，若縮短交接期，候任特首的準備時間將會十分緊迫，並不理想，所以當局目前沒有計劃修例，縮短兩任特首的交接期。