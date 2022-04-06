新冠疫情｜多84患者公院離世　第五波累計8247死 (16:47)

3名較年輕死者資料：

．43歲病人：曾經腦出血，腦幹受損，需長期使用呼吸機，因近乎喪失活動能力而長住醫院長期照顧病房。3月12日發現新冠呈陽性，曾用瑞德西韋等治新冠用藥，延至昨日不治

．59歲病人：有長期病患、高血壓、晚期腎衰竭，需每周洗血3次，有心血管疾病。洗血期間出現氣喘，延至昨日不治

．59歲男病人：有長期病患、肺癌，癌細胞已擴散至腦部及骨，近期停止化療

另因數據滯後，醫管局呈報2月22日至4月4日，有27名病人離世未公布，年齡由36歲至95歲。

其中一名36歲死者有長期病患、大動脈剝離、晚期腎衰竭，且重複有心內膜炎，動過換心瓣手術。3月30日因洗肚水變濁、吞嚥困難、便秘入急症室，其後發現他對新冠病毒呈陽性，延至4月4日不治。