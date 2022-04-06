盧文端晤中聯辦後稱李家超屬特首合適人選　惟不擅金融經濟　認同「一人模式」選舉免撕裂 (14:49)

盧文端今晨在中聯辦留近25分鐘，離開時未有透露會面內容。盧文端其後回覆查詢時指，今天單獨與中聯辦領導見面，主要內容不是談特首選舉問題，但他也關心選舉。對於盛傳今次只有1人可「入閘」參選，盧文端說，他贊成所謂「澳門模式」選舉，即一人出選，因為目前疫情仍然嚴重，如多人選舉，難免要安排大量接觸市民的選舉活動，增加傳播病毒風險，而且距5月8日投票日時間很短，倒不如快一點辦妥選舉。同時，一人出選亦可以避免此刻建制派因各自擁護不同候選人而撕裂。

港澳辦主任夏寶龍去年7月在講話中提到，管治能力強的堅定愛國者應該達到的5項標準，一是善於在治港實踐中全面準確貫徹「一國兩制」方針，做立場堅定的愛國者；二是善於破解香港發展面臨的各種矛盾和問題，做擔當作為的愛國者；三是善於為民眾辦實事，做為民愛民的愛國者；四是善於團結方方面面的力量，做有感召力的愛國者；五是善於履職盡責，做有責任心的愛國者。

盧文端指李家超符合做特首的條件，亦屬「鐵漢子」，但李過往多專注保安政策範疇，對經濟金融範疇經驗較弱，所以要看未來整個管治班子安排，而最重要有中央支持。