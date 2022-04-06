盧文端晤中聯辦後稱李家超屬特首合適人選　惟不擅金融經濟　認同「一人模式」選舉免撕裂 (14:49)

多批選委會成員今日到中聯辦，聽取有關特首選舉的安排。有份出席的選委、全國僑聯副主席盧文端會後認為政務司長李家超屬符合出任特首的人選。盧文端今日在《明報》撰文，指下任特首人選必然是能夠頂住美英壓力，「堅定不移、義無反顧落實《港區國安法》和新選舉制度的『鐵漢子』」，盧文端回覆查詢時說，李家超屬「鐵漢子」，但他不擅長金融經濟，故未來管治團隊十分重要，最重要有中央支持。
盧文端今晨在中聯辦留近25分鐘，離開時未有透露會面內容。盧文端其後回覆查詢時指，今天單獨與中聯辦領導見面，主要內容不是談特首選舉問題，但他也關心選舉。對於盛傳今次只有1人可「入閘」參選，盧文端說，他贊成所謂「澳門模式」選舉，即一人出選，因為目前疫情仍然嚴重，如多人選舉，難免要安排大量接觸市民的選舉活動，增加傳播病毒風險，而且距5月8日投票日時間很短，倒不如快一點辦妥選舉。同時，一人出選亦可以避免此刻建制派因各自擁護不同候選人而撕裂。
港澳辦主任夏寶龍去年7月在講話中提到，管治能力強的堅定愛國者應該達到的5項標準，一是善於在治港實踐中全面準確貫徹「一國兩制」方針，做立場堅定的愛國者；二是善於破解香港發展面臨的各種矛盾和問題，做擔當作為的愛國者；三是善於為民眾辦實事，做為民愛民的愛國者；四是善於團結方方面面的力量，做有感召力的愛國者；五是善於履職盡責，做有責任心的愛國者。
盧文端指李家超符合做特首的條件，亦屬「鐵漢子」，但李過往多專注保安政策範疇，對經濟金融範疇經驗較弱，所以要看未來整個管治班子安排，而最重要有中央支持。