7.28上環暴動案13人判囚3年半至4年　官批有人背後促成「血腥嘉年華」 (13:07)

早前認罪的第4被告為何栢耀（19歲，現時年齡，下同），餘下14人為陳偉林（24歲）、陳澤峰（25歲）、布紫晴（27歲）、梁志鵬（22歲）、楊位醒（34歲）、彭雨彤（22歲）、劉耀銓（30歲）、廖頌賢（33歲）、陳永琪（30歲）、林皓正（24歲）、廖紫婷（21歲）、李樹樺（24歲）、胡嘉俊（24歲）及張雯曦（22歲）。張雯曦早前承認無牌管有無線電通訊器具罪，以及被裁定一項在公眾地方管有攻擊性武器罪罪成。

練官判刑時稱，當日遮打花園的合法集會演變成示威衝突，涉及至少1000人，癱瘓半個港島，暴動亦進一步分化社會，令言論自由收窄。練官表示當時社會氣氛熾熱，別有用心的意見領袖、自詡年輕人導師的人，以及看熱鬧的人提供物資和道德上支持，讓他人參與「血腥嘉年華」，承擔代價的是滿有一腔熱血、有勇無謀的人。他不忍對入世未深的年輕人判刑，但重申法律面前人人平等。

有被告求情指事件因警暴而起 官批身處平行時空或強辭奪理

練官指各名被告均沒案底，量刑起點為監禁48個月。練官引述求情指，原為飛機師的廖頌賢案發後進修法律課程，努力上進，故酌情減刑至42個月。而註冊護士陳永琪獲信納有良好品格，被判囚44個月。對於彭雨彤求情稱事件因警方使用暴力引起，練官反駁指這與案情不符，斥她如非身處平行時空，則是強辭奪理。

案發時17歲的何栢耀現感到懊悔，因他認罪已被還押一段時間及認罪，練官判他入教導所。案發時21歲、修讀社工的胡嘉俊則被判入勞教中心。