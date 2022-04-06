民主派初選47人案｜馮達浚遭拒保釋　官：曾倡國際制裁香港　辦網媒涉鼓吹港民族主義 (13:12)

《港區國安法》指定法官杜麗冰在判辭指出，馮達浚於2020年6月的初選論壇表示會堅持在議會進行肢體衝突，雖然他後來在初選落敗，但仍報名參加立法會新界東選舉。此外，馮達浚於2020年9月受訪，談及會尋求國際制裁香港，提倡港人自強。

判辭引述律政司一方稱，馮達浚一直傳播顛覆性的意識形態，例如他有份創辦的網媒「加山傳播」，就是宣揚煽動意識和在「國際線」爭取支援的平台。判辭稱，加山傳播以報道呼籲國際社會制裁中港官員，並於2021年2月發布涉及鼓吹香港民族主義（Hong Kong nationalism）的內容。

馮達浚一方形容，相關言論只是選舉造勢所用的政治修辭，馮達浚從政經驗尚淺，而他創立加山傳播的初衷是報道2019年社運事件。惟法官表示，從律政司呈交的文件和片段可見，馮達浚是信念堅定的人，一旦獲准保釋，他將繼續參與危害國安的行為；由於馮達浚不能達到「黎智英案」訂下的國安法保釋門檻，本案保釋申請被拒。