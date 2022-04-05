新冠疫情｜多81患者公院離世　第五波累計8136死 (16:40)

3名昨日（4日）離世較年輕患者資料：

．60歲病人：有晚期腎衰竭、糖尿病，皮膚癌擴散至淋巴等地方。3月23日入急症室，當時已呼吸困難兩日、快速測試呈陽性，有咳嗽、起痰、頭暈、全身無力等病徵，當時CT值為27、未見有肺炎。入院兩日後，CT值升至32（即病毒量減少），但情況持續差，延至昨日不治。

．63歲病人：肺癌已擴散至骨等多處。3月6日入急症室，當時呼吸困難、高燒、咳嗽、有痰，快測和核酸測試均呈陰性，兩日後核酸測試轉陽，延至昨日不治。

．63歲病人：安老院友，有不同慢性病如貧血、高血壓、晚期腎衰竭。2月27日在院舍快速測試呈陽性，3月10日核酸檢測CT值28（即病毒量較低），兩日後快速測試轉陰。至3月15日因發燒、氣喘入急症室，同月23日快速測試亦為陰性，但因身體一直差，延至昨日不治。

昨日離世的一名90歲長者已打3針新冠疫苗，以往曾中風、有糖尿病、高血壓、腦退化症等，長期卧牀；4月4日驗出對新冠病毒呈陽性，中午在老人院暈倒送院，血含氧量一直下降，入院搶救及治療後同日不治。

另因數據滯後，醫管局呈報2月21日至4月3日，有6名病人離世未公布，年齡由59歲至97歲。其中一名59歲病人有多種長期病患，包括糖尿病、高血壓、貧血和晚期腎衰竭，生前一周要洗兩次血。他因右邊身體無力入院，入院後發現有腦內出血，其後出血轉嚴重，延至前日（3日）不治。

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