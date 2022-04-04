「姜牧師」認襲警判囚兩個月　扣還押日子刑期已服畢將獲釋 (16:21)

被告姜嘉偉（30歲），報稱Free HK Media記者，承認於今年1月17日，在屯門警署一樓報案室內的搜身室襲撃男警員59029羅仲明。他原被控另一項阻差辦公罪則獲撤銷。

被告遭搜身時以前額襲警

姜嘉偉承認案情指出，他在案發日早上8時許到屯門警署，待11時就一宗煽惑他人參與未經批准集結案報到。當時他手持燒酒瓶，身上有酒精氣味，並脫下鞋躺在報案室座位上，其後一度阻礙報案室警員工作，包括開facebook直播拍攝警員、擺弄玻璃板、阻礙警員聽電話和處理一名女士的報失案件。

警員兩度警告他不果，警署警長再度警告並以攝錄機拍攝他，被告沒聽從，遭以阻差辦公罪拘捕，被帶到搜身室。被告在搜身時兩度以前額撞向警員羅仲明，致羅上唇和前額擦傷及觸痛、右膝觸痛，被告則鼻骨骨折、鼻樑及左胸壁觸痛。兩人送院後即日出院。