議員通過遺憾議案　批政府未及支援院舍抗疫　羅致光稱應由勞福局向院友及家屬道歉 (15:24)

遺憾議案由社福界議員、新思維狄志遠提出，工聯會議員鄧家彪提修正案。議案在無人反對及4票棄權下通過。

鄧家彪表示，面對今次院舍災難，責任屬多方面，除了勞福局及社署，醫管局及衛生署也要對悲劇要付很大責任，又提到社會對接種疫苗過份猶豫。他亦關注當局如何鼓勵院舍使用中成藥，建議政府短期設立專用數據庫交代院舍每日新增確診、康復及死亡人數。鄧家彪又問到能否確保每個新確診院友會送往隔離設施或入院，勞福局長羅致光稱3月28日起，確診院友會送院或暫托中心，除非例外情況如院友無症狀而且院舍有適合隔離設施，強調盡量確保確診院友入院或暫托中心。

選委會界別議員江玉歡表示，長者特別是院舍院友屬第五波疫情最大受害者，由安排疫苗接種滯後、轉送染疫長者至隔離及治療設施皆混亂重重，勞福局在與醫管局協調及溝通上亦有責任，認為當疫情稍受控便應立即檢討院舍抗疫能力，又問羅致光會否向院舍長者及家人特別是死者公開道歉。羅回應指，勞福局及社署已動員所有能力應對，但仍不敵個案海嘯式增長，勞福局及社署須為照顧院舍負上首要責任，做得不足的責任在於勞福局，如需要向任何受影響院友及家屬道歉，當然由勞福局道歉。