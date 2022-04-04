新冠疫情｜多77患者公院離世　第五波累計8049死 (16:40)

昨日（3日）離世的病人中，有26人來自院舍；41人沒有接種新冠疫苗紀錄，21人打了一針，13人打了兩針，兩人打了3針；65人是65歲以上的長者。

已接種3針新冠疫苗的死者當中，75歲患者有多種長期病，包括心肌梗塞、心臟衰弱及高血壓，腎、副甲狀腺等亦有問題，3月14日因氣喘到急症室。另一名88歲患者亦有不同長期病患，包括肝炎、高血壓等，3月10日到急症室，當時有肺炎。

5名昨日離世較年輕患者資料：

．41歲病人：有長期病患，包括糖尿病、蛋白尿、高血壓，另有癡肥及吸煙習慣。入院原因是臀部膿腫超過兩星期，而且有呼吸困難一星期，但無咳或發燒。入院後新冠檢測呈陽性，CT值達33（顯示病毒量低）。做完膿腫手術後血壓驟降，其後要再接受手術，昨日離世。由於入院至離世時間較短，已轉介死因裁判官跟進

．51歲病人：3月8日首次入院，當時檢查發現有腎臟問題，已屬末期腎衰竭，估計患者一直不知自己患有腎病。患者當時另表示有咳嗽，在急症室做新冠快測時為陰性，到達病房後再做鼻咽拭子，結果則為陽性。3月15日從律敦治醫院轉介到東區醫院跟進腎臟問題，3月23日出院；3月28日再接受新冠檢測，CT值34（顯示病毒量低）。昨日在家暈倒，救護員到場時已要急救，送院搶救無效身亡

．55歲病人：有肺癌，已擴散到骨；因氣喘入院，其後情況惡化不治

．56歲病人：有多種長期病患，包括糖尿病、高血壓、柏金遜症、慢性心臟衰竭；入院時懷疑因柏金遜症而吞嚥不佳，以致有食物跌入肺部造成肺炎，入院後新冠檢測陽性

．59歲病人：患罕有血管疾病致血管較窄、易塞， 2005年曾腦內出血，入院前已需要長期照顧，行動不便，有氣管造口及需要使用胃喉

另因數據滯後，醫管局呈報3月3日至4月2日，有8宗未公布離世個案，病人年齡由73歲至101歲。

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