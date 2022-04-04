新冠疫情｜袁國勇料6至9個月內爆第六波　籲院舍院友職員打3至4針減傷亡 (15:20)

第五波新型冠狀病毒疫情重創院舍，港大微生物學系講座教授袁國勇今日（4日）出席一個院舍感染控制講座時表示，未來6至9個月將會出現第六波疫情。他說院舍業界或認為第五波疫情前已經做了很多功夫、為何仍爆發，呼籲院舍不要灰心，若做足準備應對第六波，包括院友和職員要全部打3至4針疫苗、做好通風及感染控制措施、及早診斷等，第六波傷亡將比第五波減少很多。
專家倡康復90日內勿做檢測免致混亂
袁國勇說，一旦院舍院友或職員有病徵，如發燒或呼吸道病徵等，要立即做核酸檢測或快速抗原測試，但他認為近期曾染疫的康復者，短期內都不應做核酸檢測或快速測試，因驗出的多數是殘餘病毒或被抗體包裹的病毒，沒傳染性。出席同一講座的港大微生物學系名譽臨牀副教授龍振邦亦說，院友康復後90日內都不應再做快速測試或核酸檢測，否則或產生混亂。
有意見認為院舍隔板太矮是導致院內爆發原因之一，袁國勇說，隔板高度到頭頂已足夠，下方可阻隔飛沫，上方保持空氣流通，帶走含病毒的氣霧。龍振邦亦說，病人呼出的病毒會隨熱空氣上升，若隔板高至天花，通風系統無法稀釋及帶走病毒，令病毒在隔板附近兜圈，反增加感染風險。
龍振邦：院舍人員應接種復必泰 完成接種需時較短
袁國勇說，第五波疫情做得最不好的是疫苗接種率太低，呼籲院友和職員都要打3至4針疫苗。龍振邦說，院舍的人應接種復必泰，因復必泰只需兩針就完成接種，需時一個月，而科興要打3針才完成接種，需時近4個月，院舍應在新一波疫情到來前盡快完成接種。
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