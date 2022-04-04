文憑試如期4月22日開考　7月20日放榜　竹篙灣設特別考場 (14:14)

教育局副秘書長康陳翠華表示，須檢疫或確診的考生可聯絡教育局，當局會安排抗疫的士接載至竹篙灣隔離設施特別考場應考。兩批學生會分開應考，確診考生可於考試當日再決定是否應考，惟應考後不能中途改變決定，當局暫時未能估計使用特別考場的人數。

康陳翠華又稱，教育局會分別設立即日熱線及非即日熱線，即日熱線會負責處理考試當天陽性的考生，會安排他們於開考前到竹篙灣應考。她呼籲應考日前檢測陽性的考生，可致電非即日熱線。當局目前仍在敲定措施細節，並呼籲教育界積極參與成為特別考場的監考人員，當局會提供保護裝備。

當局估計，特別考場最多可應付1000多名考生，又指出陽性考生應考與否，由考生自行決定，若考生應考當日按足指示仍然遲到，當局會按個別個案情況，考慮補回應考時間；考生入住隔離設施後，須於整個檢疫期限內留在隔離設施，不可中途離開。

至於未能應考的日校考生會接受成績評核，評分最高為5級。考評局解釋，通常考獲「5**」的評級為成績最好的10%考生，即使以往每次考第一的考生都未必有把握，若未能應試者也有機會獲評為「5**」，對有份應考的人未必公平。

考評局呼籲考生應考前如實申報快速測試結果，如發現有人虛報，會取消有關考生的考試資格。