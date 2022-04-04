5人黃大仙暴動拒捕　兩人判勞教或入教導所　3人囚51至54月 (13:29)

被告依次為自由身演員郭小杰（30歲）、獸醫助理張啟昌（22歲）、共享辦公室行政人員何文謙（27歲）、港大理學一年級生溫梓霖（19歲）及學生麥浩偉（24歲）。

法官練錦鴻指出，當日約千人在龍翔道堵路，該處可謂「心臟」地方及四通八達，有人叫港獨口號及投擲汽油彈，至少10部電單車遭破壞，社區如同戰場。他批評示威令社會進一步分化，以黃、藍陣營分別代表支持和反對示威者兩方，沒有中間，形容示威者口中崇尚的自由民主實是專制，扼殺和平理性的討論空間。

練官斥示威者以其理念破壞社會和諧互信，損害本港的國際形象，而此未能短期內修復。練官稱，雖然沒顯著證據顯示眾被告參與暴動行為，但按其裝束、被捕時的掙扎反應等定罪。

練官引述求情時提到，郭小杰畢業於香港演藝學院，理想是成為職業演員，家人因他被捕後頓失所依，他亦患有遺傳性腎病。練官酌情減刑3個月，就兩罪判他入獄51個月。

練官指出感化報告顯示麥浩偉未有悔意，考慮到須懲罰阻嚇，判處他監禁54個月，取代判入勞教中心。何文謙亦被判囚54個月，已有悔意的張啟昌和溫梓霖則被判入勞教中心和教導所。