涉上月兩宗黑社會傷人案　19人被捕 (19:34)

新界北總區刑事部聯同大埔警區刑事部根據線報及經深入調查，鎖定兩宗案件的涉案者身分，於昨日清晨採取行動，以涉嫌傷人、藏有攻擊性武器，藏毒、藏有工具可作吸食毒品用途、阻礙警務人員執行職務等罪名拘捕9名男子，年齡由26歲至36歲，其中7人涉嫌與該兩宗傷人案件有關。行動中，探員在其中4名男子於觀塘區的單位，檢獲兩個懷疑用作吸食毒品工具及約4.5克霹靂可卡因，市值6700元。探員亦在當中兩名男子的私家車，搜出一條藤條及一把膠尺。

另外，西九龍總區刑事部昨日及今日清晨在全港多區拘捕10名男子，年齡介乎23歲至59歲，涉嫌串謀傷人及藏有攻擊性武器等。初步調查相信，懷疑他們曾策劃報復襲擊。行動中，探員在其中兩名男子的私家車上，檢獲一把約25厘米長的牛肉刀。

案件分別由九龍城警區反三合會行動組、大埔警區反三合會行動組、新界北總區反三合會行動組及西九龍總區反三合會行動組繼續調查，全部被捕男子由探員帶署扣留調查。其中3人已合共被暫控一項阻礙公職人員執行職務罪、一項藏毒罪及一項藏有工具可作吸食毒品用途罪，案件將於明日（4日）在觀塘裁判法院提堂。警方稱，行動仍然繼續，不排除有更多人被捕。