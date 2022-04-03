訛稱低息貸款共騙41萬元保證金　16歲學生扮律師樓職員被捕 (14:31)

新界南總區重案組署理總督察周文軒表示，有騙徒冒充銀行職員，隨機致電市民推銷低息貸款計劃。而事主表示有興趣後，騙徒則以手提電話通訊軟件聯絡，先出示偽冒銀行職員卡片，要求事主提供入息及住址證明作貸款申請，並聲稱轉介申請予律師行跟進。其後，騙徒冒充律師行職員，要求事主預繳部分還款作為保證金，惟事主以現金或轉帳交付保證金後，未有成功獲取借貸，亦未能再次與銀行、律師行職員取得聯絡，事主懷疑受騙報警求助。

被騙的11男4女，年齡介乎23至68歲，他們向詐騙集團支付1至5萬元保證金，合共涉款約41萬元。當中一名50歲男子被騙去5萬元，為單一最高金額個案。警方根據線報及深入調查鎖定一名16歲中四男學生，探員於前日下午約5時，在旺角彌敦道與亞皆老街交界一間銀行外，發現該男學生正冒充律師樓職員向一名事主收取保證金，探員遂將他拘捕，事主最後沒有金錢損失。警方其後在被捕男學生身上檢獲偽造貸款協議書、2部電話、10張儲值卡及小量現金。案件仍在進行中，不排除有更多人被捕。