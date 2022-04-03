港大研究：自殺指數回落惟仍處較高水平　葉兆輝建議檢視防疫限制 (13:14)

葉兆輝稱，部分長者拒絕子女探訪，或擔心染疫連累家人。他認為，家人仍有方法在減低感染風險下互相關心，例如完成接種新冠疫苗及進行快速抗原測試，再與父母在戶外地點見面。他希望當局檢視現時防疫限制，稱部分長者以往習慣到圖書館或泳池等場所消遣，認為可有限度開放相關場地，又表示疫情下很多長者支援服務均停止，但未有後續措施填補漏洞，認為政策上要考慮停止相關服務的影響。

港大防止自殺研究中心副總監廖廣申表示，新冠疫情下若患者不幸染疫離世，家人未必能見最後一面，喪事亦有很多限制，建議家屬預留時間及渠道讓自己宣泄情緒，需要時應與人交談，避免日後長期帶有自責或憂鬱等情緒。他又指出，近日求助者中有市民擔憂愛貓染疫而禁家人進屋，有家長則憂長子染疫礙公開試而禁幼子上學，建議家人之間應保持溝通免累積不和，又鼓勵市民維持生活平衡，如定時到戶外運動等。

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防止自殺求助熱線

生命熱線：2382 0000

撒瑪利亞會：2389 2222

撒瑪利亞會24小時中文及多種語言防止自殺服務：2896 0000

人生熱線：8100 8012

社會福利署：2343 2255

明愛向晴軒：18288

年輕人專線

香港輔導及心理學會：WhatsApp熱線6218 1084 (提供英語及粵語專業輔導服務)

生命熱線：青少年生命專線 2382 0777