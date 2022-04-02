梁振英牽頭廣州南沙辦校9月開學　鼓勵港人入讀多探索大灣區 (15:24)

今早逾300人收看該校網上直播簡介會。出任該校校董會主席的梁振英說，學校招生對象為非內地籍學生，學校辦學團體在港註冊，屬非牟利團體；校地、校舍建設費用由廣州市政府提供，「可免費用20年」。學校落戶南沙正發展的「港式社區」，梁振英說，當區已完成規劃，預料區內配套設施將在一、兩年內落成，相信香港企業及港人將前往區內集中發展。

學校提供DSE等課程 首年有逾千宿位

民心學校首學年開設一年級至十年級（即等同本港小一至中四），提供逾千宿位，正接受報名。校方將提供香港中學文憑試（DSE）、國際文憑大學預科（IBDP）、英國會考及高考課程（GCE AS & AL）。多名家長問及，考生日後能否以自修生身分考DSE，總校長潘淑嫻及校方代表稱，正向相關部門爭取，讓該校學生以學校考生身分應考。

梁振英又說，校方早前已完成籌款，以添置校內設備和設立獎學金。他稱該校屬民辦，又形容「學校不是掙錢的地方」，重提自己任特首時，認為教育開支對政府或家長而言，應該是「投資」，他希望讓下一代在軟硬件、學術等方面，獲最好的機會，助他們好好成長。