3人涉操控未成年少女賣淫　兩男被告還押候訊　女被告留院未出庭 (14:06)

被告依次為報稱地盤工人的鄭嘉華（29歲）、司徒詠祖（19歲），以及無業女子廖詩敏（37歲）。3人同被控「控制他人而目的在於使他與人非法性交」罪，控罪指稱他們於今年3月24日，在香港控制或指示女童X，意圖使X與他人作出非法的性行為；首被告另被控於今年3月31日，在香港管有兒童色情物品，即15段兒童色情物品短片及600張兒童色情物品相片。

據了解，涉案女童X未滿16歲，家人曾報警稱她失蹤。男被告據悉負責招攬少女賣淫及帶少女到酒店接客，女被告則負責聯絡嫖客，並為一個相關Telegram頻道的唯一管理員，由她經手的性交易達20至30宗。

兩名男被告申請保釋遭拒，首被告放棄保釋覆核，次被告則保留8天覆核權利，4月8日再到庭處理；因貧血留院的女被告未能出庭，押後4月8日在九龍城裁判法院提訊，其間由警方看管。

警方於周三拘捕4名集團骨幹及一名男嫖客，男嫖客昨被控與未成年少女非法性交等罪，其餘一名18歲女子則暫未被起訴，准保釋候查。