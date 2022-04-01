英國法官辭任香港終審法院：一個時代的終結【大律師公會主席杜淦堃撰文全文】 (19:51)

英國法官辭任香港終審法院：一個時代的終結

2022年3月30日，英國最高法院院長韋彥德勳爵（Lord Reed）及副院長賀知義勳爵（Lord Hodge）辭去香港終審法院非常任法官職務。

1997年，終審庭首席法官李國能與時任英國大法官艾偉儀勳爵（Lord Irvine）達成協議，安排兩位在任英國高級法官出任香港終審法院海外非常任法官。自香港特別行政區成立以來，在大多數上訴至終審法院的案件中，終審法院遵循慣例邀請一名海外非常任法官參與審訊。除了英國以外，來自加拿大、澳洲和新西蘭的法官也曾在終審法院任職。

海外法官，連同本地常任及非常任法官，均由行政長官根據司法人員推薦委員會的建議委任，該委員會是由終審法院首席法官擔任主席的獨立委員會，法官的委任必須經香港立法會通過。

資深法官及法律學者均普遍認同海外非常任法官對香港司法制度作出的貢獻，大律師公會和香港律師會向來歡迎他們參與終審法院案件的審訊。

自2020年《港區國安法》頒布之後，英國政界便開始呼籲撤銷在任英國高級法官出任終審法院海外非常任法官的安排，並極力渲染香港司法獨立出現問題。此後，英國權威御用大律師例如彭力克勳爵（Lord Pannick QC）及前香港律政司唐明治（Michael Thomas QC）均曾撰文支持延續該安排。

我們不認為有任何理由擔心香港的法治及司法獨立。兩位法官在英國國會議員的強烈要求之下請辭，令人遺憾。一位備受尊敬的英國最高法院退休法官岑耀信勳爵（Lord Sumption）去年於英國《泰晤士報》撰文清晰表達這一觀點：

「要求撤回英國法官的呼聲與司法獨立或法治毫無關係。實際上他們是要求英國法官參與一場旨在向中國政府施壓，迫使其改變民主立場的政治杯葛。參與政治杯葛並非法官應有之職責。他們參與香港法院的工作才更有利於實現正義。」

事實上，韋彥德勳爵（Lord Reed）在其辭職聲明中也同意香港法院一直致力於實現法治並為國際間稱頌。

大律師公會及香港律師會最近敦促英國政府不要改變自1997年以來行之有效的相關安排。基於英國政界的反華情緒，在近期再次提及此議題時，我們的意見或許無人垂注。

身為大律師公會主席，經常有人與我討論本港司法之獨立，以及法官在維護香港市民（包括根據《港區國安法》被控人士）基本權利方面所發揮的作用。

在這方面，大律師公會最能夠提供客觀的評論。香港大部分法官為大律師出身，他們跟大律師不但具有相同的培訓和傳統，亦擁有相同的價值觀和原則。幾十年來，我們在這些法官面前辯論不同類型的案件。鑒於這一共同傳統，當司法系統循例不表達任何意見或發表任何自辯言論時，大律師公會有責任就香港的司法獨立和法治發聲。

兩位英國法官請辭的決定令人遺憾，然而我們欣悉另外9位海外非常任法官決定留任終審庭，這是香港司法機構及法律界的一大喜訊。5位英國非常任法官更在他們的聲明中贊同香港司法機構一貫的獨立和權威，我們有信心終審法院會繼續提供香港長期享有的高水準司法服務。

儘管這一決定無疑會對香港的司法制度帶來短期挑戰，我們深信香港司法系統仍將繼續獨立和專業地履行職責。

杜淦堃資深大律師

（筆者是執業資深大律師、香港大律師公會主席、司法人員推薦委員會委員）