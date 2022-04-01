警方破賣淫集團拘4骨幹1嫖客　3名被操縱少女僅15歲 (17:09)

警方前日拘捕相信是主腦的34歲女子，以及3名中介，分別為19歲男子、29歲男子及18歲女子，4人涉嫌「操控未成年少女賣淫」及「管有兒童色情物品」，其中18歲女被捕人獲准保釋，其餘三人將被起訴。警方另以「與未成年少女發生性行為」及「製作兒童色情物品」，拘捕一名43歲男嫖客，今日（4月1日）已在九龍城裁判法院提堂。警方在行動中，檢獲超過1.5萬元現金、名貴手袋、首飾、波鞋等，由集團成員送贈予受害女童，以建立關係。

鍾雅倫表示，女主腦在一年多前創立telegram頻道，以「幼幼」、「學生妹」等字眼及少女性感照吸引嫖客。據警方提供的頻道截圖，該頻道有逾900人追蹤，提及少女身材、「開工時間」，並發佈性感照。警方指，在其中一名被捕人的電話中發現過千段涉兒童色情的影片及照片，暫相信受害女童在知情下拍攝，作為吸引客人的廣告。

鍾雅倫指，集團成員會在網上交友平台及球場等招攬少女，甚至提供酒店住宿，窩藏離家出走少女，亦會以名貴房車接送少女到酒店接待嫖客，以取得她們的信任。警方暫時掌握4名受集團控制的少女，3人為15歲，一人為17歲，其中一名15歲少女的家人2月初已報稱她失蹤，保守估計集團前後曾操縱十多未成年少女賣淫。

警方指，集團平均開價6000至7000元，但少女在案中的報酬微薄，其中一名少女的初夜遭開價2萬，惟涉事少女事後只獲100元，即19900元均屬集團所得。警方指，集團在過去一周內，每日都有數名顧客，會繼續追查涉案嫖客數目。

警方指，西九龍總區本年至今破獲多宗同類型案件，涉及12名未成年少女被操控賣淫，大部份少女透過網上交友軟件認識不法份子。警方提醒家長多留意子女的去向及上網習慣，如發現子女突然擁有手飾、名牌手袋等自己無能力買到的物品，應多加留意是否已跌入一些網絡陷阱。而兒童及青少年亦不要受網友的禮物或金錢利誘，遇到有色情或性意味對話，千萬不要回應。