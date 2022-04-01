全球黑臉琵鷺數量創歷史新高　有望數年內「脫瀕」 (15:15)

今年調查於1月7至9日完成，結果顯示全球黑臉琵鷺數量持續穩定上升，台灣續為黑臉琵鷺最大棲息地，佔整體6成，達3824隻，按年上升22.1% ；馬來西亞首次發現有黑臉琵鷺棲息，但澳門的黑臉琵鷺數量按年跌約一半，今年只錄得22隻，觀鳥會估計與澳門近年不斷興建酒店，令侯鳥棲息地大幅減少有關。

在后海灣，即香港及深圳一帶棲息的黑臉琵鷺數目亦有輕微上升，今年有369隻，按年升9.8%。觀鳥會總監余日東形容，本港今年黑臉琵鷺數量升幅只是「少少」，仍有待進步，估計相關升幅亦只是受整體數字上升帶動，因綜觀過去10年本港黑臉琵鷺數目維持在300至400多水平，反映本港環境質素僅屬維持平穩，未有改善。

當局在北部都會區規劃引入保育措施，提出收回私人濕地和魚塘作管理，並擴大濕地面積，余日東指，如落實可對保育起積極作用，進一步增加黑臉琵鷺棲息地，惟近日政府建議精簡環評程序，他擔心日後或對發展濕地緩衝區鬆綁，冀當局可做好把關，確保黑臉琵鷺可繼續在港有充足食物安全過冬。