李國能料海外法官參與終審今不如昔　曾望制度跨2047　對韋彥德、賀知義請辭感遺憾 (19:00)

相關報道：李國能回應兩終審法院海外非常任法官請辭聲明全文【附英文原文及中譯版】

李國能在聲明中，對英國最高法院決定表示遺憾，並指出必須肯定及感謝海外非常任法官過去25年對終院的寶貴貢獻，各方均盼望在任的英國、澳洲及加拿大非常任法官會繼續貢獻。

李國能1997年與當時英國上議院為英國委派法官來港達成協議。他在聲明中表示，海外非常任法官參與終審法院工作為香港司法制度帶來多項優勢，包括增強司法獨立信心，亦曾希望非常任法官制度「今後會繼續，跨越2047年」。

不過，他承認長遠而言，香港要準備海外非常任法官參與程度不如往日，但有信心不會影響終審法院質素，因為現時司法機構及法律界專業人才輩出。

李國能又引述，韋彥德昨日聲明中認同「香港法院對法治的堅持，一如既往在國際間備受尊重」，有充分信心法官維護法治及司法獨立的承諾不會動搖。

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