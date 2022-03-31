新冠疫情｜何栢良稱接種率未達安全水平　促疫苗通行證限4月21日起打3針科興或兩針復必泰 (15:28)

本港連續5日新增少於1萬宗新型冠狀病毒個案，政府指出下月21日起可分階段放寬防疫措施，港大感染及傳染病中心總監何栢良今日（3月31日）在港台《千禧年代》表示，現時整體新冠疫情緩和屬預期之內，但認為新冠疫苗接種率仍未達安全水平，仍有約75萬人未打針，擔心一旦放寬限制或致疫情反彈。他早前認為疫苗通行證需「加辣」，今日再建議在4月21日、即原定放寬措施的日子，當日起應要求市民需完成基本接種、即三針科興或兩針復必泰才可使用通行證。
何栢良指出，現時政府有部分有用的疫情數據未公開，例如醫管局每天在疫情記者會上公布的嚴重及危殆病人數字，上述累計數字遠低於死亡數字，會否代表有患者未入深切治療部已離世，認為這些個案需進行流行病學分析；同時未有公布新冠口服藥派藥比率等數字，令市民無法掌握疫情變化及配合政府措施，在準備不足下放寬限制未必「穩陣」。
本港累計逾7000人染疫後離世，何栢良指出，短時間内錄得如此龐大的死亡人數，在香港疾病史上前所未見，建議政府在清明節當日應下半旗致哀，讓市民明白疫情對香港影響。至於近日有關如何計算本港死亡率的討論，他強調任何淡化本港傷亡慘重的討論並無意思，看不到對預防疫情有任何幫助。
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