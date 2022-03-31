林鄭月娥質疑韋彥德賀知義辭任屬政治鋪排　批政客干涉法官「路人皆見」 (12:08)

林鄭月娥表示，二人昨日（3月30日）辭職，同時英國國會下議院正辯論與香港法治相關議題，英國政府及外交部亦於相若時間表態，英國首相隨後於國會發言，又指出英國外交部今日稍後會向英國國會提交涉及香港的半年報告書，認為連串事件令人懷疑二人辭職屬政治鋪排，明顯有英國政客及行政機關想干涉法官行為和決定，形容屬「路人皆見」。她對英國政客採取手段破壞受人尊崇的制度感到可惜，重申非常任法官的工作從未受干涉，並將由終院首席法官張舉能決定有否需要再委任非常任法官。

林鄭月娥重申，對二人辭任感到遺憾及失望，感謝二人服務終院，但她強烈反對將二人辭職與港人行使人權自由或《港區國安法》拉上關係。她引述韋彥德辭職原因提及「難以洗脫為背棄參政及言論自由價值政權背書之感」，認為出任非常任法官代表支持香港司法制度和司法獨立，而非支持行政機關或特首，對有關辭職理由感到奇怪。她又引述來自加拿大的終院非常任法官麥嘉琳稱，非常任法官工作與行政機關沒有關係。

林鄭月娥亦表示，賀知義於《港區國安法》頒布後獲任命，並於去年11月首度來港參與審訊，質疑若他認為《港區國安法》有問題，為何仍會接受任命，認為他辭任明顯與《港區國安法》無關，若他辭任基於當地政府的錯誤判斷或政治壓力，會令港府感到不安。

林鄭月娥說，非常任法官制度日後如何實行，應由終院首席法官建議。她亦強調，未有需要修訂《港區國安法》，形容法例卓有成效，「否則大家都無好日子過」，當局會繼續貫徹條文。

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