終院兩英國非常任法官辭職　湯家驊：因其國家對中國懷敵意 (20:28)

有人認為海外法官參與審訊是體現「一國兩制」，湯家驊則認為個別法官辭任與「一國兩制」無關，形容「一國兩制」堅實，但不排除有人意圖破壞，以及損害香港司法制度。

被問到會否擔憂再有英國非常任法官辭任，湯家驊表示，12名海外非常任法官有8名來自英國，除了韋彥德和賀知義，其餘6人為退休法官，要視乎他們能否抵禦英國政治壓力，湯家驊希望韋彥德和賀知義辭任不會帶來漣漪效應。

湯家驊又表示，現時海外非常任法官足以輪替處理案件，相信審理案件上影響不大，建議亦可委任新加坡、印度等行使普通法國家擔任海外法官。

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